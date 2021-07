Karte: Neuinfektionen - welche Städte und Kreise sind bei einer Null-Inzidenz?

Die dritte Welle ist längst gebrochen, die Zahlen an Neuinfektionen in Deutschland sinken und sinken. Die meisten kreisfreien Städte oder Landkreise landen bei einer Inzidenz von knapp 0 bis 5. In NRW gibt es längst keinen Ort mehr, der mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner verzeichnet. Die allgemeine Inzidenz für NRW befindet sich auch schon bei unter 10.

Die Zahlen in der Übersicht

Während es vielerorts in NRW diverse Öffnungsschritte Anfang Juni gegeben hat, haben zu dem Zeitpunkt manche Städte und Landkreise schon die Grenze von 10 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Tag unterschritten. Sie sind seitdem auf dem besten Wege bald vollkommen "coronafrei" zu sein. Ein Zustand, den viele Menschen gerne schon viel früher wieder gehabt hätten

Während in der Stadt Münster oder Kreis Coesfeld die Zahlen extrem früh gesunken waren und Anfang Juni unter der 10er-Marke lagen, hatte beispielsweise die Stadt Hagen zum 9. Juni die höchste Inzidenz in NRW mit über 50. Es war aber auch nur eine Frage der Zeit, bis auch hier die Zahlen unter 50 und 35 gefallen waren. So kam es dann auch.

Das Impfen wirkt

Fest steht aber, dass vor allem die massiven Impffortschritte seit Anfang/Mitte April dafür gesorgt haben, dass sich nicht nur landesweit, sondern vor allen Dingen bundesweit die Lage verbessert hatte. Exorbitant hohe Inzidenzen gibt es nicht mehr, die Sieben-Tages-Inzidenz in Deutschland sinkt und sinkt. Gutes Wetter und damit weniger Treffen in den eigenen vier Wänden und tragen ebenfalls ihren Teil dazu bei.

Mit dieser Karte könnt ihr euren Landkreis checken

Die Kollegen von ntv.de haben anhand offizieller Daten des Robert-Koch-Instituts eine Deutschlandkarte erstellt, die sich täglich um 0 Uhr aktualisiert und zeigt, wie sich die Zahlen zu den Neuinfektionen in den jeweiligen Landkreisen oder kreisfreien Städten entwickeln. Diese grafische Übersicht stellen wir euch hier zur Verfügung.

Die Farbskala reicht von Grün = 0 Fälle zu Grau = 1 bis 24,9 Fälle. Ab einer Inzidenz von 25 erscheinen Städte und Kreise in Grau-Orange. Ab 35 in Orange. Rot markiert all jene Kreise, die laut RKI-Daten über der Obergrenze von 50 aktuellen Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern liegen. Noch dunkler wird es bei 100 oder mehr Neuinfektionen.

ntv.de stellt die Lage in den Städten und Kreisen anhand der offiziellen RKI-Daten dar. Aufgrund des Meldeverzugs können hier Abweichungen zu anderen Quellen auftreten. Örtliche Behörden etwa können eine Annäherung oder gar Überschreitung verschiedener Limits früher bekannt geben.

Autor: Joachim Schultheis