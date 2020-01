«Kartoffelsalat 3» mit Freshtorge: Wer rettet die Schule?

Musicalfilm

Berlin (dpa) - Was für eine schöne Begründung! «Da der 2. Teil immer schlechter ankommt, haben wir uns dazu entschieden, direkt mit dem dritten Teil weiterzumachen.»

Das ist die zumindest die launige Erklärung dafür, dass auf den erfolgreichen ersten Film gleich «Teil 3» folgt. Im Sommer 2015 war «Kartoffelsalat - Nicht fragen!» in die Kinos gekommen. Damals hatte der bekannte Youtuber und Comedian Freshtorge die Hauptrolle übernommen.

Außerdem waren in dieser Grusel-Komödie eine ganze Reihe von weiteren deutschen Youtubern zu sehen, darunter Dagi Bee, Bibi, Simon Desue, iBlali, Melina Sophie und Shirin David. Hinzu kamen Schauspieler wie Otto Waalkes (der den Film auch mitproduzierte) und Norbert Heisterkamp. Die Regie kam von Michael David Pate, der nun auch für die Fortsetzung verantwortlich zeichnet.

In «Kartoffelsalat 3: Das Musical» sind neben Torge Oelrich alias Freshtorge nun unter anderem auch mit dabei: Akteure wie Martin Semmelrogge, Jasmin Wagner und Natascha Ochsenknecht. Ging es im Vorgängerfilm von 2015 (der trotz teils außerordentlich schlechter Kritiken mehr als zweieinhalb Millionen Euro an den Kinokassen eingebracht haben soll) noch um eine Zombie-Plage an einer Schule, so steht nun eben diese Lehranstalt vor dem endgültigen Aus.

Da es im kleinen Wesselburen, so der Name des Ortes, an dem sich die Handlung abspielt, zwei Schulen gibt, soll eine der beiden geschlossen werden. Die wild-chaotische Schule von Leo (Freshtorge) muss also antreten gegen die Vorzeigeschule des Ortes. Überleben, so die Idee, soll diejenige Schule, welche die meisten Neuanmeldungen verbuchen kann. Mit einem Musical will die Leo-Weiß-Schule neue Interessenten an sich binden. Thema des Musicals: die Zombie-Apokalypse von vor einigen Jahren.

- Kartoffelsalat 3 - Das Musical, Deutschland 2020, 92 Min., FSK ab 6, von Michael David Pate, mit Marta Shkop, Nicole Cross, Lea Mirzanli, Torge «Freshtorge» Oelrich.