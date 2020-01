«Kartoffelsalat 3» mit Freshtorge: Wer rettet die Schule?

Fortsetzung

Berlin (dpa) - Im Sommer 2015 war «Kartoffelsalat - Nicht fragen!» in die Kinos gekommen. Damals hatte der bekannte Youtuber und Comedian Freshtorge die Hauptrolle übernommen. Nun folgt mit «Kartoffelsalat 3: Das Musical» die Fortsetzung.

Neben Torge Oelrich alias Freshtorge sind nun unter anderem mit dabei: Akteure wie Martin Semmelrogge, Jasmin Wagner und Natascha Ochsenknecht. Ging es im Vorgängerfilm von 2015 (der trotz teils außerordentlich schlechter Kritiken mehr als zweieinhalb Millionen Euro an den Kinokassen eingebracht haben soll) noch um eine Zombie-Plage an einer Schule, so steht nun eben diese Lehranstalt vor dem endgültigen Aus.

Kartoffelsalat 3 - Das Musical, Deutschland 2020, 92 Min., FSK ab 6, von Michael David Pate, mit Marta Shkop, Nicole Cross, Lea Mirzanli, Torge «Freshtorge» Oelrich.