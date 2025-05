Kaschmir: Tote bei Feuergefechten in Grenzregion

Islamabad/Neu-Delhi (dpa) - Im Konflikt zwischen Indien und Pakistan sind bei teils heftigen Feuergefechten entlang der militärischen Kontrolllinie in der Himalayaregion Kaschmir erneut Menschen gestorben und verletzt worden. Ein Sprecher der Nationalen Katastrophenbehörde teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass im pakistanisch verwalteten Teil von Kaschmir in der Nacht 10 Menschen getötet und mehr als 60 verletzt worden seien. Angaben zu Toten oder Verletzten im indisch verwalteten Teil gab es zunächst nicht.

In der Nacht kam es außerdem zu Angriffen auf mehrere Militäranlagen in der pakistanischen Provinz Punjab. Das Militär zerstörte daraufhin nach eigenen Angaben ein Luftabwehrsystem in Indien mit Hyperschallraketen. Das Ziel habe sich in der Stadt Adampur im indischen Bundesstaat Punjab befunden.