Kate Winslet wird im Oktober beim Filmfest in Zürich geehrt

Zürich (dpa) - Die britische Oscar-Preisträgerin Kate Winslet (48) wird beim Zurich Film Festival im Oktober in Zürich ausgezeichnet. Sie erhalte den Preis «Golden Icon Award» für ihre «herausragende schauspielerische Leistung sowie ihre beeindruckende Karriere», teilten die Veranstalter mit.

«Kate Winslet ist eine wahre Ikone des Kinos und glänzt durch ihre Wandelbarkeit in großen Studio-Blockbustern sowie auch kleinen Indie-Produktionen», teilte der Artistic Director des Festivals, Christian Jungen, mit.

Das Festival unterstreicht seinen internationalen Anspruch durch viele englische Bezeichnungen. Auch im Titel wird aus «Zürich» bewusst «Zurich» - ohne ü-Pünktchen (ausgesprochen Surik, mit weichem «S»).

Winslet stellt neuen Film in Zürich vor

Winslet stellt in Zürich ihren neuen Film über eine Kriegsfotografin vor: «Lee - die Fotografin» von Regisseurin Ellen Kuras. Die 48-Jährige gewann 2009 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in dem Film «Der Vorleser» nach einem Roman des deutschen Autors Bernhard Schlink. Kultstatus erreichte der Film «Titanic» (1997) mit Winslet und Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen.

Das Festival dauert vom 3. bis 13. Oktober. Winslet bekommt den Preis am 7. Oktober vor der Präsentation ihres neuen Films überreicht.