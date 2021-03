Katrin Bauerfeind wird Rategast bei «The Masked Singer»

Show-Halbfinale

Köln (dpa) - Moderatorin und Schauspielerin Katrin Bauerfeind unterstützt in Halbfinale der aktuellen «The Masked Singer»-Staffel das Rateteam im Studio.

Die 38-Jährige soll der Stamm-Besetzung aus Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) unter die Arme greifen, die bislang noch nicht viele richtige Tipps abgegeben hat. Im Halbfinale der ProSieben-Show sollen direkt zwei Promis enttarnt werden, die unter großen Ganzkörperkostümen stecken.

Bauerfeind erklärte, sie habe sich eingehend vorbereitet. «Ich bin mittlerweile in dem Stadium, wo ich versuche, den Flamingo anhand der Beinform mit infrage kommenden Promibeinen zu vergleichen und hoffe, ihn oder sie so zu enttarnen», erklärte sie. Auch Twitter sei hilfreich und sie habe ihre Freunde interviewt. «Die Ergebnisse gibt's am Dienstag.»

Entlarvt wurden in der Show mittlerweile vier Prominente. Zuletzt schlüpfte «Tagesschau»-Sprecherin Judith Rakers (45) aus einem großen Küken-Kostüm.

