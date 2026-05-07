KC Hagen: Sparkassenförderung

Stiftungsvorstand Thorsten Irmer überzeugte sich dabei persönlich vom Ergebnis der Maßnahmen. Mit Unterstützung ortsansässiger Firmen konnte die Sanierung des Flurs im Sporttrakt erfolgreich umgesetzt werden.

Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf rund 12.500 Euro. Davon übernahm die Sparkassenstiftung 10.000 Euro aus ihrem Förderetat.

Zusätzlich leisteten zwei handwerklich erfahrene Vereinsmitglieder rund 50 Stunden Eigenarbeit, um den Flur zu den Umkleidekabinen und zum Fitnessraum umfassend zu erneuern.

Für die Mitglieder des Kanu-Clubs bedeutete die Förderung eine erhebliche Entlastung. „Der Verein wirtschaftet solide, doch eine Investition in dieser Größenordnung stellt auch für uns eine große Herausforderung dar“, betont der Vorstandsvorsitzende Lars Bleckmann.