Kein Public Viewing mehr im Hameckepark
...zumindest diesen Sommer! Mit dem WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist auch die sogenannte Fan-Arena Geschichte. Die Organisatoren ziehen aber ein sehr positives Fazit und können sich vorstellen, beim nächsten großen Turnier weiterzumachen.
Veröffentlicht: Dienstag, 30.06.2026 09:00
Das deutsche Ausscheiden (im Sechzehntelfinale) gestern im Elfmeterschießen gegen Paraguay hat alle überrascht! Auch die Heidefreunde...
...sagt Christopher Paul. Es ist auch keine Option, Leinwände und Co für andere interessante Spiele stehen zu lassen.
Im Vorfeld der Weltmeisterschaft war natürlich nicht klar: Wie kommt das Ganze an? Wird das Public Viewing angenommen? Bedenken waren aber direkt ab dem ersten Spieltag ausgeräumt. In der Gruppenphase war der Hameckepark zu den Deutschlandspielen rappelvoll.
Auch aus dieser Sicht schade, dass die WM nun (zumindest aus deutscher Sicht) vorbei ist. Allerdings ist es im Fußball ja nun mal so: Große Turniere gibt's regelmäßig!