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Kein Public Viewing mehr im Hameckepark
© Alex Talash
Public Viewing in der Fan-Arena im Hameckepark
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Kein Public Viewing mehr im Hameckepark

...zumindest diesen Sommer! Mit dem WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist auch die sogenannte Fan-Arena Geschichte. Die Organisatoren ziehen aber ein sehr positives Fazit und können sich vorstellen, beim nächsten großen Turnier weiterzumachen.

Veröffentlicht: Dienstag, 30.06.2026 09:00

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Das deutsche Ausscheiden (im Sechzehntelfinale) gestern im Elfmeterschießen gegen Paraguay hat alle überrascht! Auch die Heidefreunde...

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...sagt Christopher Paul. Es ist auch keine Option, Leinwände und Co für andere interessante Spiele stehen zu lassen.

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Im Vorfeld der Weltmeisterschaft war natürlich nicht klar: Wie kommt das Ganze an? Wird das Public Viewing angenommen? Bedenken waren aber direkt ab dem ersten Spieltag ausgeräumt. In der Gruppenphase war der Hameckepark zu den Deutschlandspielen rappelvoll.

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Auch aus dieser Sicht schade, dass die WM nun (zumindest aus deutscher Sicht) vorbei ist. Allerdings ist es im Fußball ja nun mal so: Große Turniere gibt's regelmäßig!

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