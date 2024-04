Kein Titel-Hattrick in Stuttgart - Swiatek raus

Stuttgart (dpa) - Die Erfolgsserie der Weltranglistenersten Iga Swiatek beim Sandplatz-Tennisturnier in Stuttgart ist im Halbfinale gegen die ehemalige Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina zu Ende gegangen.

Nach ihren Titeln 2022 und 2023 schied die Polin in einem umkämpften Match gegen die Nummer vier der Welt aus Kasachstan mit 3:6, 6:4, 3:6 aus. Swiateks Auftritt war vor 4200 Zuschauern in der ausverkauften Halle für den erhofften dritten Finaleinzug nacheinander bei der dritten Teilnahme zu fehlerhaft.

Der Publikumsliebling verlor zum ersten Mal beim Porsche Grand Prix. Rybakina greift jetzt am Sonntag (13.00 Uhr/DAZN und Eurosport) in ihrem ersten Finale in Stuttgart nach dem Turniersieg. Im Endspiel trifft die Kasachin auf die tschechische Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova oder die ungesetzte ukrainische Überraschungs-Halbfinalistin Marta Kostjuk.

Für die drei deutschen Wildcard-Inhaberinnen Angelique Kerber, Laura Siegemund und Tatjana Maria war das Turnier bereits nach der ersten Runde beendet.