Kein Wasser in Herdecke nach Wasserrohrbruch in Hagen

Bei dem Rohr handelt es sich um eine Transportleitung, die das Wasser in die Versorgungsgebiete einspeist. Nach dem Bruch kam es zu einem Druckabfall im Netz. Das Wasser floss entweder gar nicht oder tröpfelte nur aus dem Hahn. Zuständig ist nicht die Enervie, sondern der Versorger DEW21. Der hat den Schaden inzwischen lokalisiert und das Rohr dicht gemacht.

Die Leitung wird von zwei Hochbehältern gespeist, beide sind durch das Leck leergelaufen. Einer hiervon wurde inzwischen wieder befüllt und ans Netz angeschlossen - die Wasserversorgung ist gegen 15:30 Uhr komplett wieder hergestellt worden, auch der Druck stimmt wieder.

Das ausgetretene Wasser ist größtenteils in die Ruhr abgelaufen. Der Verkehr konnte ganz normal weiter laufen. Die kaputte Leitung wird zeitnah repariert.