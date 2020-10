In Hagen fahren heute und morgen keine Busse - das Wichtigste in Kürze

© Radio Hagen

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute und morgen wieder zu Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen. Für Hagen heißt das: Weder die Hagener Straßenbahn AG (HST), noch die Unternehmen Habus und Sander Reisen fahren. Anders als beim letzten Warnstreik am 14.10.2020 gibt es keinen Notfallplan. Die HST hat diesmal nicht genug Personal, da auch die Tochterunternehmen vom Streik betroffen sind.

ver.di fordert bessere Rahmenbedingungen

Hintergrund sind die laufenden Verhandlungen zum Tarifvertrag Nahverkehr in NRW mit dem kommunalen Arbeitgeberverband (KAV NW). Auch in der zweiten Verhandlungsrunde, am 9. Oktober in Bochum, war es zu keiner ausreichenden Annäherung gekommen.

„Die Kolleginnen und Kollegen fahren an 365 Tage im Jahr Menschen an ihr Ziel, doch die Arbeit wird immer mehr zur Belastung. (...) Um die Zukunft des ÖPNVs zu sichern, brauchen wir dringend attraktivere Rahmenbedingungen“, erklärte Peter Büddicker, Landesfachbereichsleiter Verkehr in NRW. „Wir verstehen den Unmut der Bürgerinnen und Bürger, zeitgleich müssen wir jetzt etwas tun, damit Menschen auch in Zukunft mit dem ÖPNV an ihr Ziel kommen.“

? Wichtige Info für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst Bund & Kommunen: Das ist das "Angebot" eurer Arbeitgeber*innen ? https://t.co/wpi23cZUdx #Fail Absolut dreist, respektlos & provokant! Wir werden uns das nicht gefallen lassen. Ihr seid #unverzichtbar #TVöD pic.twitter.com/Fq8WuqpK6F — ver.di (@_verdi) October 16, 2020

Auch am Dienstag wird gestreikt

Die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr in NRW sind auch von der parallel laufenden Entgeltrunde im öffentlichen Dienst betroffen. Die Gewerkschaft ver.di hat hier für Dienstag (20.10.2020) zum landesweiten Warnstreik aufgerufen.

Dann ist voraussichtlich auch die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) vom Streik betroffen. Das KundenCenter am Hauptbahnhof bleibt an diesem Tag geschlossen. Das ServiceCenter in der Körnerstraße ist voraussichtlich wie üblich geöffnet.