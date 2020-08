Kerber und Zverev auf Teilnehmerliste der US Open

New York (dpa) - Eine Teilnahme von Angelique Kerber an den US Open ist nicht ausgeschlossen. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin steht wie Alexander Zverev auf den Entry Lists des Grand-Slam-Turniers in New York, wie die Organisatoren mitteilten.

© Scott Barbour (dpa)