«Kevin - Allein zu Haus»-Schauspielerin O'Hara gestorben

Los Angeles (dpa) - Die kanadische Schauspielerin Catherine O'Hara, die in dem Komödienhit «Kevin - Allein zu Haus» die Filmmutter des kleinen Kevin spielte, ist tot. Sie sei am Freitag nach «kurzer Krankheit» in ihrem Haus in Los Angeles gestorben, teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mit. O'Hara wurde 71 Jahre alt. Kolleginnen und Kollegen reagierten bestürzt und zollten Tribut.

Die Kanadierin stand für viele Komödien vor der Kamera - unter anderem in der Rolle als Delia Deetz in «Beetlejuice» (1988) und in der Fortsetzung «Beetlejuice Beetlejuice» (2024). In dem Hollywood-Hit «Kevin - Allein zu Haus» (1990), der Macaulay Culkin zum Kinderstar machte, verkörperte sie die Mutter des kleinen Titelhelden, der von seinen Eltern bei einer Weihnachtsreise versehentlich zu Hause vergessen wurde.

Trauer und Tribute

«Mama, ich dachte, wir hätten Zeit», schrieb Culkin (45) auf Instagram zu zwei Fotos, die ihn gemeinsam mit O'Hara als Kind und als Erwachsenen zeigen. Er habe noch so viel mehr Zeit mit ihr verbringen wollen, führte der Schauspieler in dem emotionalen Posting weiter aus. O'Hara war als Gastrednerin dabei, als der Ex-Kinderstar 2023 mit einem Stern auf Hollywoods Walk of Fame geehrt wurde. Culkin habe den kleinen Kevin perfekt gespielt, sagte O'Hara damals. Er sei als «Superstar» und «heißester junger Mann in Hollywood» gefeiert worden. Mit Humor und Intelligenz habe er diesen plötzlichen Ruhm gemeistert.

Hollywood-Regisseur Ron Howard, der O'Hara neben Michael Keaton und Glenn Close für den Film «The Paper» (1994) vor die Kamera holte, zollte auf der Plattform X Tribut. O'Hara sei eine wunderbare Person und Künstlerin gewesen, «die einfach mit jedem Jahr noch brillanter wurde».

Eugene Levy als Film-Ehemann

Häufig arbeitete O'Hara mit dem kanadischen Schauspieler Eugene Levy zusammen. Unter der Regie von Christopher Guest spielten sie in der Gesellschaftssatire «Best in Show» ein neurotisches Ehepaar, das mit seinem Vierbeiner bei einer Hundeshow den großen Preis gewinnen möchte.

In der preisgekrönten Sitcom «Schitt's Creek» (2015 bis 2020) mimten sie ein Ehepaar, das nach der finanziellen Pleite mit der Familie aus einer Prachtvilla in ein Motel in dem Kaff Schitt's Creek umzieht. Die Rolle der schrillen Soap-Opera-Darstellerin Moira Rose in «Schitt's Creek» brachte O'Hara einen Emmy und einen Golden Globe ein.

Letzte Auftritte

Zuletzt war die Schauspielerin an der Seite von Komödienstar Seth Rogen in der Comedyserie «The Studio» und mit Pedro Pascal in der dystopischen Dramaserie «The Last of Us» zu sehen. Pascal (50) schrieb auf Instagram zu einem gemeinsamen Foto, er sei «ewig dankbar», mit einem Genie wie O'Hara gearbeitet zu haben. Ohne sie sei nun weniger Licht in seiner Welt. Mit einem Herzemoji nimmt er von «The one and ONLY Catherine O’Hara» Abschied.