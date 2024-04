Kevin Costner stellt sein neues Western-Epos in Cannes vor

Hollywood-Star Kevin Costner will den ersten Teil seines langjährigen Herzensprojekts «Horizon: An American Saga» bei dem Filmfestspielen in Cannes vorstellen. Es ist sein viertes Regie-Projekt.

© Jeff Mcintosh/Canadian Press via ZUMA Press/dpa