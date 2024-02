Kevin Costner stellt Trailer für Western-Epos vor

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Kevin Costner (69) hat den ersten Trailer für sein langjähriges Herzensprojekt «Horizon: An American Saga» veröffentlicht. Das über drei Minuten lange Video gibt Einblick in die epische Western-Reihe von vier geplanten Spielfilmen. Kurz nacheinander, Ende Juni und Mitte August, sollen die ersten beiden Kapitel erscheinen. Die weiteren Spielfilme müssen noch gedreht werden.

Der erste Teil spielt vor dem Hintergrund des amerikanischen Bürgerkriegs von 1861 bis 1865, als Siedler in Planwagen gen Westen ziehen. Der Trailer zeigt weite Landschaften, Kämpfe zwischen Soldaten und Indigenen und Familienschicksale.

Costner ist bei «Horizon: An American Saga» als Hauptdarsteller, Regisseur, Co-Autor und Produzent an Bord. Mit ihm stehen unter anderem Sienna Miller, Sam Worthington, Luke Wilson, Abbey Lee und Jena Malone vor der Kamera. Zuletzt spielte Costner in der Western-Dramaserie «Yellowstone» mit.

Dies ist sein viertes Regieprojekt nach «Der mit dem Wolf tanzt» (1990), «Postman» (1997) und «Open Range – Weites Land» (2003). Sein Hit-Western «Der mit dem Wolf tanzt» gewann 1991 sieben Oscars, darunter auch Trophäen für Costner als Regisseur und als Produzent des besten Films.