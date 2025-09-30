Navigation

KI-Software programmierte 30 Stunden lang

Veröffentlicht: Dienstag, 30.09.2025 03:48

Software mit Künstlicher Intelligenz steckt nicht nur hinter Chatbots, sondern übernimmt auch Programmier-Aufgaben. Ein Rivale des ChatGPT-Erfinders OpenAI feiert dabei einen Erfolg.

Anthropic
© Andrej Sokolow/dpa

Künstliche Intelligenz

San Francisco (dpa) - Die KI-Firma Anthropic hat einen Meilenstein beim Einsatz ihrer Software zum Programmieren erreicht. Das neue Modell mit dem Namen Claude Sonnet 4.5 konnte den Angaben zufolge rund 30 Stunden am Stück eigenständig programmieren. Die vorherige Version der Software konnte sich im Frühjahr etwa sieben Stunden auf solche Aufgaben konzentrieren.

Anthropic konkurriert unter anderem mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Dabei geht es neben der Arbeit an Chatbots auch darum, wer bei der Software-Entwicklung nützlicher sein kann.

Nach Angaben von Anthropic ist Claude Sonnet 4.5 auch besonders gut darin, im Software-Code Schwachstellen zu entdecken, die bei Cyberattacken ausgenutzt werden könnten. Davon habe die Firma bereits bei der Entwicklung ihrer eigenen Software profitiert.

