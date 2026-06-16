KI soll Lehrer in NRW entlasten

Das Schulministerium hat vier neue KI-Assistenten freigeschaltet. Sie sollen Schulleitungen und Lehrkräfte unter anderem bei Elternbriefen, Elterngesprächen und schulrechtlichen Fragen unterstützen. Auch bei der Formulierung rechtlich sensibler Schreiben sollen die digitalen Helfer Orientierung bieten.

Schulministerin Dorothee Feller sieht darin eine konkrete Unterstützung für die Schulen. Im Interview mit uns sagte sie:

„Sicherlich haben viele auch Textbausteine für Briefe in der Schublade, aber hier kriege ich noch mal den Bezug hin, zum Beispiel, dass ich die Rechtsnorm auch genannt bekomme, dass ich genau weiß, wo ich nachschlagen muss.“