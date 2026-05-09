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Kidical Mass und STADTRADELN locken viele aufs Rad
© Radio Hagen
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Kidical Mass und STADTRADELN locken viele aufs Rad

Am Samstag (09.05.26) ist in Hagen ordentlich in die Pedale getreten worden. Hier gibt es die Infos!

Veröffentlicht: Samstag, 09.05.2026 12:59

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Der Startschuss fürs diesjährige STADTRADELN ist gefallen: Begleitet von einem Aktionstag in der Innenstadt und der sogenannten Kidical Mass, also einer Fahrraddemo für Kinder und Familien. In der Innenstadt gab es viele Mitmachaktionen zum Thema Fahrrad und Verkehrssicherheit. Dieses Jahr gab es erstmals neue Stände, z.B. von Thalia, Decathlon oder B.O.C.


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Kidical Mass und STADTRADELN locken viele aufs Rad
Kidical Mass und STADTRADELN locken viele aufs Rad
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Besonders auffällig war die Kidical Mass. Kinder, Familien und Unterstützer sind gemeinsam durch Hagen gefahren, begleitet von der Polizei. Die Botschaft: Radfahren in Hagen soll sicherer werden, gerade für Kinder. Das sagt auch Nikolaj Krieg, der die Kidical Mass mitorganisiert hat.

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Nikolaj KriegWorum geht es?
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Die Kidical Mass ist eine bundesweite Aktionsform, die es inzwischen auch regelmäßig in Hagen gibt. Dieses Jahr schon zum fünften Mal.

Bei der Ankunft der Teilnehmer, waren wir von Radio Hagen dabei und haben uns bei den Teilnehmern umgehört, warum sie mitmachen.

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Warum macht ihr mit?
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Stadtradeln

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Bis Ende Mai können beim STADTRADELN alle mitmachen, die in Hagen wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder in einem Verein aktiv sind. Ziel ist es, möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen und Kilometer zu sammeln. Der Auftakt am Samstag (09.05.26) sollte vor allen Lust machen, öfter auf Fahrrad umzusteigen.

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