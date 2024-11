Kimmich: Erst Gruppensieg, dann Titel in Nations League

Frankfurt/Main (dpa) - Vor dem Abschluss der Gruppenphase hat Joshua Kimmich den Titelgewinn in der Nations League als Ziel bekräftigt. «Natürlich ist es von uns ein großes Ziel, das Final Four zu erreichen. Wir wollen jeden Wettbewerb gewinnen, an dem wir teilnehmen», sagte der Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft.

Mit einem Premierensieg des UEFA-Wettbewerbs könne man sich mit Blick auf die WM 2026 ein ähnliches Selbstvertrauen holen wie Europameister Spanien oder Weltmeister Argentinien vor deren jüngsten Turniererfolgen. «Wenn du erfolgreich sein willst, entsteht das nicht beim Turnier. Wir wollen den Weg so positiv wie möglich gestalten», sagte der 29-Jährige.

Gruppensieg als Etappenziel

Die DFB-Elf trifft am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg auf Bosnien-Herzegowina, drei Tage später geht es zum Abschluss der Vorrunde in Budapest gegen Ungarn. Das Viertelfinale hat Deutschland schon erreicht. Als Gruppensieger könnte man auf einen vermeintlich leichteren K.o.-Gegner auf dem Weg zur Finalrunde im Juni 2025 treffen. «Wir wollen uns auf dem höchsten Level messen», sagte Kimmich.

Gegen Bosnien-Herzegowina erwartet der Münchner eine ähnlich schwere Aufgabe wie beim 2:1 im Hinspiel im Oktober. «Wir haben uns schwergetan, wir haben die eine oder andere Chance zugelassen, aber verdient gewonnen, auch wenn es eng war. Wir wollen den Gruppensieg eintüten», sagte Kimmich vor seinem 96. Länderspieleinsatz im Duell mit dem Tabellenletzten.