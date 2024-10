Kimmich sieht Ausfälle als Prüfung: «Schwierig aufzufangen»

Herzogenaurach (dpa) - Kapitän Joshua Kimmich sieht die Fußball-Nationalmannschaft nach den Ausfällen mehrerer Topspieler in den beiden Nations-League-Spielen gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande vor einer großen Prüfung. «Es ist schwierig, das aufzufangen. Denn es ist nicht so, dass wir den Kern der Mannschaft schon seit fünf Jahren haben», sagte der 29 Jahre alte Bayern-Profi im DFB-Quartier in Herzogenaurach.

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Zenica gegen die noch sieglosen Bosnier sowie drei Tage darauf im Gruppen-Topspiel gegen die mit vier Zählern punktgleichen Holländer mehrere Stammkräfte und Leistungsträger wie Jamal Musiala, Kai Havertz oder auch Torwart Marc-André ter Stegen ersetzen. «Es ist echt verrückt. Gefühlt ist die halbe Mannschaft weg und sind zehn Neue dabei», sagte Kimmich.

Trotzdem bleibe es das Ziel, «zwei erfolgreiche Spiele zu bestreiten», sagte der Kapitän. Im Idealfall könnte die DFB-Auswahl dann bereits nach vier von sechs Spieltagen den Einzug ins Viertelfinale der Nations League perfekt machen.