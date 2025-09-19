Kinder durch die Waldjugendspiele an die Natur geführt

Die verschiedenen Stationen sollten, das Klassengefühl stärken, sowie die Kinder näher an die Natur führen.

Gemeinsam mit dem WBH hat sich der Marienhof verschiedene Stationen und Spiele überlegt. Das alles ist der Sinn der Waldjugendspiele, in dem die Kinder unter anderem Tiere des Waldes kennenlernen durften und andere Themengebiete rund um das Thema Wald, Natur und Nachhaltigkeit.

Es geht darum, den Kindern den Wald näherzubringen und darum, sich selbst in einer anderen Umwelt kennenzulernen.





Wie es dazu kam und was die Idee dahinter war erzählen uns Kristin Mindemann vom Marienhof und Thomas Jung von der WBH.

Your browser does not support the audio element.

© Kristin Mindemann und Thomas Jung

Den Kindern schien es auch gefallen zu haben.

Your browser does not support the audio element.