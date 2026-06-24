Kinderuni bildet Abschluss mit Vorlesung über Zufall und Wahrscheinlichkeit
Mathe kann Spaß machen – genau hier hätten viele Kinder bei diesem Satz vermutlich zuerst den Kopf geschüttelt und gesagt: Mathe ist langweilig. Nicht bei der letzten Kinderuni Vorlesung des Jahres an der Fachhochschule Südwestfalen. Denn diesmal drehte sich alles um Zufall, Wahrscheinlichkeit und große Zahlen.
Veröffentlicht: Mittwoch, 24.06.2026 13:45
Die Kinder konnten selbst ausprobieren, wie wahrscheinlich bestimmte Dinge sind. Würfeln, testen, experimentieren und kleine Aufgaben lösen. Für viele Kinder war es eine Überraschung, wie viel Zufall im Alltag eigentlich steckt und wie große Zahlen dabei helfen können, alles besser zu verstehen und zu erklären.
Professorin Dr. Annika Meyer freute sich über das große Interesse der Kinder. Sie sagte, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämen immer mit viel Begeisterung und offenen Fragen in die Vorlesungen. Im Vergleich zu regulären Vorlesungen an der Hochschule gehe es dabei oft deutlich lebhafter zu.
Ein positives Fazit zog auch das Organisationsteam. Trotz der hohen Temperaturen hätten die Kinder engagiert mitgemacht. Die diesjährige Kinderuni sei ein voller Erfolg gewesen. Deshalb soll das Angebot auch im kommenden Jahr wieder stattfinden.