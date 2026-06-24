Kinderuni bildet Abschluss mit Vorlesung über Zufall und Wahrscheinlichkeit

Die Kinder konnten selbst ausprobieren, wie wahrscheinlich bestimmte Dinge sind. Würfeln, testen, experimentieren und kleine Aufgaben lösen. Für viele Kinder war es eine Überraschung, wie viel Zufall im Alltag eigentlich steckt und wie große Zahlen dabei helfen können, alles besser zu verstehen und zu erklären.