Kino International öffnet nach Sanierung noch im Februar

Berlin (dpa/bb) - Das berühmte Kino International in Berlin-Mitte öffnet nach der aufwendigen Sanierung bereits zwei Monate früher als geplant. Am 26. Februar sei im Anschluss an die Berlinale die offizielle Wiedereröffnung geplant, teilten die Betreiber mit.

Schon am 23. gibt es eine erste Pre-Opening-Vorstellung für Yorck-Mitglieder - und zwar von «Marty Supreme», der in der ersten Woche mehrmals dort läuft. Der Film mit Timothée Chalamet geht mit neun Nominierungen als ein Favorit in die Oscar-Verleihung Mitte März.

Die denkmalgerechte Generalsanierung des Internationals an der Karl-Marx-Allee sei dann Ende Februar in 18 Monaten abgeschlossen worden - zwei Monate früher als geplant.

Das denkmalgeschützte Gebäude der Nachkriegsmoderne war einst das wichtigste Premierenkino der DDR. Es ist wegen seiner markanten Architektur bei Filmfans und Touristen bekannt.