Kinodebüt: Europa-Park zeigt «Grand Prix of Europe»

Hamburg/Rust (dpa) - Ein Medienunternehmen, das auch Freizeitparks betreibt - das erinnert an die Walt Disney Company. Auch der Europa-Park Rust hat es sich zum Ziel gemacht, beide Bereiche zu verbinden. Zum 50-jährigen Jubiläum bringt der Freizeitpark nun sogar einen Kinofilm heraus.

Er heißt «Grand Prix of Europe» - ein Animationsfilm, dessen Hauptfiguren die beiden Maskottchen des Parks sind.

An wen richtet sich der Film und worum geht es?

Der Film lohnt sich vor allem für ältere Kinder, ist rasant und unterhaltsam. Es geht um Familie, Freundschaft, Teamfähigkeit und den Umgang mit Konkurrenz. All diese Themen greift er auf, ohne den Zeigefinger zu erheben.

Die toughe und leicht tollpatschige Maus Edda liebt Autorennen. Am liebsten wäre sie eine genauso erfolgreiche Rennfahrerin wie ihr Idol Ed. Doch die Maus muss im Freizeitpark ihres Vaters mithelfen, dem es wegen Schulden nicht gut geht. Als fiese Geldleiher ihren Vater auch noch drohen, fasst Edda einen Plan. Doch der bringt sie plötzlich mitten in den Rennzirkus und auf einmal muss Edda aufregende Rennabenteuer bestehen.

Von der Optik her erinnert der 98-Minüter an das Kult-Videospiel «Mario Kart». Allerdings hätte es auch ein Rennen weniger getan. Gerade für kleinere Kinder könnte der Film ohne Altersbeschränkung hier und da zu schnell und zu actionlastig sein. Für die älteren aber ist die Mischung durchaus ausgewogen.

Für den Film sind der Hamburger Musiker Jan Delay und der Schweizer DJ Bobo ins Studio gegangen. Delay leiht dem Papagei Enzo, der die aufregenden Rennen kommentiert, seine Stimme. DJ Bobo spricht den freundlichen und hilfsbereiten Ziegenbock Böckli.

Mack: «Wir haben mit das beste Animationsstudio in Deutschland»

Spannend wird zu sehen, wie es im Filmbusiness für den Europa-Park weitergeht. Der Geschäftsführer jedenfalls hat große Pläne. «Wir sind wohl das einzige Studio in Deutschland, das Inhalte sowohl für die Freizeitindustrie als auch für den Kinomarkt produziert», sagte Michael Mack in einem Interview des Magazins «Blickpunkt: Film».

«Ich behaupte mal ganz frech: Wir haben mit das beste Animationsstudio in Deutschland», führte er aus. «Mein Vater hat bewiesen, dass man in Deutschland Weltklasse-Freizeitparks bauen kann. Das will ich im Filmbereich schaffen.»