Kinostarts der Woche

Berlin (dpa) - US-Kultregisseur Richard Linklater («Before Sunrise», «Boyhood») liefert mit der schwarzen Krimiromanze «A Killer Romance» seinen wohl lustigsten Film ab. Von einer wahren Geschichte inspiriert geht es um einen Professor mit einem Nebenjob als vermeintlicher Auftragskiller. Für die Polizei lässt er sich als Lockvogel einspannen, um Auftraggeber dingfest zu machen. Doch es wird kompliziert, als sich Gary Johnson in eine Frau verliebt, die ihren Ehemann loswerden will. Glen Powell («Top Gun: Maverick») und Adria Arjona («Morbius») sind umwerfend komisch und sexy. Die schwarze Komödie lebt von prickelnder Chemie, cleveren Dialogen und überraschenden Wendungen.

(A Killer Romance, USA 2023, 115 Min., FSK ab 12 Jahren, von Richard Linklater, mit Glen Powell, Adria Arjona, https://www.leoninedistribution.com/filme/173807/a-killer-romance.html)

Emma Stone und Lanthimos wieder vereint - «Kinds of Kindness»

Berlin (dpa) - Für seinen neuen Film hat Giorgos Lanthimos wieder mit Hollywood-Star Emma Stone zusammengearbeitet. Sonst ist in «Kinds of Kindness» aber vieles anders als etwa in seinem Erfolgsfilm «Poor Things» von 2023. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein experimenteller Film, bei dem es viel zu enträtseln gibt. In drei Episoden wird von Selbstaufgabe und Besessenheit erzählt – am Arbeitsplatz, in der Ehe oder der Religion.

(Kinds of Kindness, Irland/Großbritannien/USA 2024, 164 Min., FSK o.A., von Giorgos Lanthimos, mit Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, www.disney-content.de)

Fatih Akin bringt «Crossing the Bridge» zurück ins Kino

Berlin (dpa) - Fatih Akins Musikdoku «Crossing The Bridge – The Sound of Istanbul» aus dem Jahr 2005 kommt in einer restaurierten Fassung zurück ins Kino. Das Werk folgt dem Musiker Alexander Hacke, bekannt als Bassist der Band Einstürzende Neubauten, bei seinen Streifzügen durch die musikalische Landschaft Istanbuls. Der Film kommt in die Kinos und wird auch beim Streamingdienst Mubi zu sehen sein. Akin («Gegen die Wand», «Aus dem Nichts») ist einer der international bekanntesten deutschen Filmemacher.

(Crossing the Bridge - The Sound of Istanbul, Deutschland 2005, 91 Min., FSK ab 0/o.A. Jahren, von Fatih Akin, mit Alexander Hacke, https://www.youtube.com/watch?v=EEqpN969_TI)