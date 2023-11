Klare Tuchel-Ansage: «Fixpunkt» Kimmich in Bayern-Startelf

München (dpa) - Trainer Thomas Tuchel hat keinen Zweifel daran gelassen, dass der in der Fußball-Bundesliga gesperrte Nationalspieler Joshua Kimmich in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul wieder in der Startelf des FC Bayern München stehen wird.

«Jo ist Stammspieler und Fixpunkt in meiner Mannschaft. Er wird auflaufen», sagte Tuchel vor dem Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN), in dem der deutsche Rekordmeister den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse perfekt machen kann.

Keeper Neuer lobt Kimmich

«Das wäre eine riesengroße Bestätigung», sagte Tuchel zu einem möglichen Weiterkommen schon am vierten von sechs Spieltagen. Die Bayern führen die Gruppe A nach drei Siegen mit neun Punkten klar vor dem Tabellenzweiten aus Istanbul (4 Zähler) an.

Kapitän Manuel Neuer wird erstmals nach seinem Beinbruch wieder in der Champions League im Tor stehen. Auch der 37-Jährige votierte klar für einen Einsatz von Kimmich im Mittelfeld trotz der starken Bayern-Leistung ohne den 28-Jährigen beim 4:0 in Dortmund. «Wenn ich mir eine Mannschaft aussuchen kann und Joshua zur Verfügung steht, will ich immer mit ihm spielen», sagte Neuer in der Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining.

Neben dem am Knie verletzten Matthijs de Ligt wird nur Raphael Guerreiro bei den Münchnern fehlen. Der Portugiese soll nach einer Muskelverletzung am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim in den Kader zurückkehren, wie Tuchel ankündigte. Dann ist Kimmich letztmals nach seinem Bundesliga-Platzverweis beim 8:0 gegen Darmstadt gesperrt.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane

Galatasaray Istanbul: Güvenç - Boey, Nelsson, Sánchez, Bardakci - Torreira, Ayhan - Ziyech, Aktürkoğlu, Zaha - Icardi

Schiedsrichter: Carvalho Nobre (Portugal)