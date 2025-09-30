Navigation

Klausur: Minister in Klinik und Abreise wegen Todesfalls

Veröffentlicht: Dienstag, 30.09.2025 14:39

Zwei fehlen beim Gruppenfoto: Verkehrsminister Schnieder muss von der Kabinettsklausur ins Krankenhaus. Kulturstaatsminister Weimer reist wegen eines Trauerfalls ab.

Klausur Bundeskabinett
© Michael Kappeler/dpa

Bundesregierung

Berlin (dpa) - Die Klausurtagung des Bundeskabinetts in Berlin ist von zwei Zwischenfällen überschattet worden. Verkehrsminister Patrick Schnieder kam nach einem Kreislaufzusammenbruch ins Krankenhaus. Der CDU-Politiker sei am Tisch zusammengesackt, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Danach sei es ihm zwar wieder bessergegangen, zur Sicherheit werde er sich aber untersuchen lassen. Beim Gruppenfoto des Kabinetts konnte Schnieder nicht mehr dabei sein.

Auf dem Gruppenbild fehlte auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Er verließ am Morgen die Klausurtagung wegen eines Trauerfalls. Per Pressmitteilung sagte er «aufgrund eines Todesfalls im engsten Familienkreis» auch einen für Donnerstag geplanten Besuch in Thüringen ab.

skyline