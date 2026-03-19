Kleidertauschparty in der Villa Post

Guterhaltene, gewaschene Kleidungsstücke, Schuhe, Taschen und Accessoires oder Schmuck für alle Generationen und Geschlechter sind willkommen. Jede und jeder darf 5 bis 10 Teile mitbringen. Ausgenommen sind Strumpfwaren und Unterwäsche. Wichtig auch: Bitte eigene Taschen mitbringen.

Termin für die Kleidertauschparty ist am 19. April in der Zeit zwischen 13 und 19 Uhr in der Villa Post. Mit im Angebot sind dann auch ein Workshop zum kreativen Kleider flicken und Infos über die fatalen Folgen von Fast Fashion.