Kleiner Muschelfiesling...

Sascha Hillgeris, Betreiber der Yachtschule.Ruhr am Harkortsee, hat große Mengen an seinen Booten festgestellt; die Boote werden im Herbst aus dem Wasser geholt - die Muscheln saßen unter Wasser am Rumpf.

© Ralf Schaepe

Der Ruhrverband als Seebetreiber hat die aus dem Schwarzmeerraum stammende Muschel schon auf dem Schirm. Die Muschel haftet sich überall an: An Booten, aber auch an wassertechnischen Einrichtungen. Sie besiedelt Pumpen, Filter und andere Bauteile. Und: Sie vermehrt sich sehr stark und gefährdet die biologische Vielfalt. Am Möhnesee und an der Sorpetalsperre gibt es bereits große Bestände.

Der Ruhrverband will im kommenden Jahr auf die Wassersportvereine zugehen, um die über Schutzmaßnahmen zu informieren. Ziel sei es, die Verbreitung der Muschel einzudämmen.