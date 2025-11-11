Klingbeil schenkt Merz «Verantwortung für Deutschland»

Berlin (dpa) - Vizekanzler Lars Klingbeil hat zum Geburtsempfang von Regierungschef Friedrich Merz ein schlichtes, aber doch sehr besonderes Geschenk mitgebracht: Einen eingerahmten Zettel, auf dem «Verantwortung für Deutschland» steht. Irgendwann während der Koalitionsverhandlungen habe er diese drei Wörter handschriftlich als seinen Vorschlag für die Überschrift des schwarz-roten Koalitionsvertrags aufgeschrieben, erzählt Klingbeil in einem Video-Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Und das ist ja am Ende auch der Titel geworden.»

«Kein Schickimicki-Kram»

Das sei also «kein Schickimicki-Kram, aber eine Erinnerung an gemeinsame Verabredungen und die gemeinsame Verantwortung, die wir tragen und die ich auch sehr gerne mit dem Kanzler wahrnehme», sagte der SPD-Chef.

Klingbeil stand auch auf der Rednerliste des Empfangs zum 70. Geburtstag des Kanzlers im Reichstagsgebäude, zu dem etwa 300 Gäste eingeladen waren. Der SPD-Vorsitzende betonte vor dem Fest, dass sich zwischen ihm und Merz Vertrauen aufgebaut habe. In seiner Rede wolle er deutlich machen: «Ich will, dass diese Regierung Erfolg hat, ich will, dass Friedrich Merz Erfolg hat.»