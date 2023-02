Klopp nach Sieg im Liverpooler Derby: «Sah nach uns aus»

Liverpool (dpa) - In der Premier League steht der 19-malige englische Fußball-Meister nun auf Platz neun. Der Rückstand auf einen Champions-League-Rang beträgt aber bei einem weniger absolvierten Spiel noch neun Punkte.

Der ägyptische Stürmerstar Mohamed Salah und der zuletzt neu verpflichtete Niederländer Cody Gakpo mit seinem ersten Tor hatten für den ersten Ligasieg des FC Liverpool im neuen Jahr gesorgt. «Das fühlte sich an wie wir, das sah nach uns aus», stellte Klopp anschließend fest. «Die gesamte Leistung war extrem wichtig für uns, weil wir ein Statement abgeben mussten», ergänzte der 55-Jährige und sprach vom besten Spiel seit längerer Zeit: «Jeder fängt heute Abend an, wieder ein bisschen mehr an sich zu glauben.»

Beide Treffer gegen den vom Abstieg bedrohten Stadtrivalen fielen nach Kontern. Vor dem ersten Tor hatten die Hausherren allerdings Glück, dass Evertons James Tarkowski nur an den Pfosten köpfte. Klopp standen für die Partie nach Verletzungen auch erstmals wieder Virgil van Dijk, Roberto Firmino und Diogo Jota zur Verfügung. Diogo Jota und Firmino kamen in der zweiten Halbzeit noch zum Einsatz.