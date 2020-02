Klopp zu Transfers: Profil «nicht leicht zu erfüllen»

Premier League

Liverpool (dpa) - Trainer Jürgen Klopp hat ein klares Anforderungsprofil für mögliche Neuzugänge beim FC Liverpool formuliert.

«Wir brauchen Spieler, die um ihren Platz kämpfen wollen, die gemeinsam mit uns den nächsten Schritt machen wollen, die sich entwickeln und verbessern wollen», sagte der Coach des souveränen Tabellenführers der Premier League vor dem Spiel gegen West Ham United am heutigen Montagabend. Er habe solche Spieler aktuell in seiner Mannschaft. «Wer auch immer zu uns kommen möchte, braucht genau diese Art der Einstellung», sagte der Ex-Bundesliga-Coach.

Auf die Spekulationen um RB-Leipzig-Angreifer Timo Werner ging Klopp auf der Pressekonferenz vor der Partie nicht konkret ein. Werner hatte nach dem 5:0-Sieg beim FC Schalke 04 im TV-Sender Sky über den FC Liverpool gesagt: «Wir haben dort mit den besten Trainer der Welt mit Jürgen Klopp, der deutsch ist. Es sprechen viele Sachen dafür, dass ich mit meiner Spielweise da vielleicht gut hinpassen würde.»

Auf die Frage, ob es ausgeschlossen sei, dass er auch in der kommenden Saison noch für RB in der Bundesliga spiele, sagte der 23 Jahre alte Nationalspieler: «Ausgeschlossen ist nichts. Wir haben im Sommer noch die EM, da will ich mich drauf fokussieren, was darüber hinaus geht, darüber muss man sich nach der Saison Gedanken machen. Anfragen kommen rein, da muss man auch nicht lügen, dass es so ist.»

Werners Vertrag bei RB ist gültig bis zum 30. Juni 2023. Er hat sich allerdings eine Ausstiegsklausel einbauen lassen. «Das Spielerprofil, das wir suchen, ist nicht leicht zu erfüllen», sagte Klopp. Man müsse bei möglichen Transfers im Sommer viele Aspekte berücksichtigen. «Wir werden nicht verrückt. Wir wollen den richtigen Spieler und werden nicht irgendeinen verpflichten», sagte der 52-Jährige.