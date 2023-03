Klum nimmt zu - Masuren-Krimi knapp vor Bergrettern

Berlin (dpa) - Die ProSieben-Show «Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum» gewinnt an Zuschauerinnen und Zuschauern. Diesmal schauten am Donnerstagabend im Schnitt 1,97 Millionen zu, was 8,6 Prozent Marktanteil entsprach und im Vergleich zur Vorwoche eine Zunahme von mehr als 200.000 Menschen war. Bei den Fernsehenden zwischen 14 und 49 Jahren war Klum in der Primetime Marktführerin mit einem Anteil von 21,5 Prozent (1,13 Millionen Zusehende). Zum Vergleich: Die ZDF-«Bergretter» hatten in der Zielgruppe als Zweitplatzierte nur 9,6 Prozent (590.000 Zuschauer unter 50).

Beim Gesamtpublikum lagen ARD und ZDF mit Abstand - und sehr nah beieinander - vorne: «Der Masuren-Krimi: Marzanna, Göttin des Todes» im Ersten erreichte 5,31 Millionen (19,7 Prozent) und die Heimatserie «Die Bergretter» im Zweiten (Episode «Altes Eisen») 5,29 Millionen (19,6 Prozent).

Dahinter reihte sich RTL mit Fußball ein: Das Europa-League-Spiel Union Saint-Gilloise – 1. FC Union Berlin (3:0) hatte in der ersten Halbzeit 2,32 Millionen Zuschauer (8,6 Prozent ab 21.00 Uhr), in der zweiten dann sogar 2,53 Millionen (12,7 Prozent ab 22.00 Uhr). Die Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr sahen 1,43 Millionen (5,3 Prozent).

Hinter Klum und ihren 1,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lagen dann Sat.1 mit der FKK-Komödie «Barfuß bis zum Hals» (1,16 Millionen/4,5 Prozent), Vox mit dem US-Actionthriller «Stirb langsam 2» von 1990 mit Bruce Willis (950.000/3,9 Prozent), die Kabel-eins-Verbraucherreportage «Achtung Abzocke – Betrügern auf der Spur» (770.000/2,9 Prozent) sowie die RTLzwei-Sozialreportage «Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt» (590.000/2,3 Prozent).