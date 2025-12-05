Kneipengottesdienst im Jekyll

Gefeiert wird dabei nicht in der Kirche, sondern in der Kneipe „Jekyll“. Die Verantwortlichen wollen mit dem Format Hemmschwellen abbauen und Menschen erreichen, die klassische Gottesdienste sonst eher meiden. Statt einer Predigt sprechen drei Vertreter der Gemeinde über ein aktuelles Thema. Besucher können Gebetsanliegen auf Bierdeckel schreiben. Außerdem erhält jeder ein Freigetränk, und im Anschluss gibt es Pizza.

Stattfindet der Gottesdienst am Freitag, dem 12.12 um 19 Uhr im Jekyll.