Knipsen und weg: Wenig Aufmerksamkeit für Smartphone-Fotos

Was gerät in Vergessenheit, was bleibt uns in Erinnerung? All die Fotos und Videos, die sich auf dem Smartphone ansammeln, gehören eher in die Kategorie Vergessenheit, zeigt eine Studie.

© Christin Klose/dpa-tmn