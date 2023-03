Koalitionsausschuss: Ampel-Parteien erzielen Einigung

Berlin (dpa) - Die Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP haben nach langen Verhandlungen eine Einigung erzielt. SPD-Parteichef Lars Klingbeil sprach nach den Beratungen im Koalitionsausschuss in Berlin von einem Bündel an Maßnahmen.

So will die Ampel-Koalition die Lkw-Maut erhöhen, um mehr finanziellen Spielraum für Investitionen in die Bahn zu haben. Das Geld daraus solle zu 80 Prozent in den Ausbau der Schiene fließen, sagte Grünen-Chefin Ricarda Lang.

Ebenfalls vereinbart wurde ein beschleunigter Ausbau auch von Autobahnstrecken. FDP-Chef Christian Lindner sagte, 140 Autobahnprojekte sollten künftig im überragenden öffentlichen Interesse liegen.

Pläne zum Heizungstausch noch in Arbeit

Des Weiteren will die Ampel-Koalition den Einbau klimafreundlicherer Heizungen angehen. Das Gebäudeenergiegesetz solle entsprechend reformiert werden, sagte Lang. Es solle dabei einen sozialen Ausgleich geben. «Man kann sagen: Niemand wird im Stich gelassen.» Auch Klingbeil betonte die Bedeutung sozialer Gerechtigkeit in diesem Punkt.

Lindner sagte, die Vorschläge sollten nun «finalisiert» werden. Geld solle aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Heizungen mit fossilen Energieträgern sollten weiter betrieben werden können, wenn sie künftig mit klimafreundlichen Gasen genutzt werden könnten. Das Ganze sei noch in Arbeit.

Bereits vor einem Jahr hatte die Koalition sich eigentlich darauf geeinigt, dass ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Über einen ersten Gesetzentwurf dazu aus dem Wirtschafts- und dem Bauministerium, der Ende Februar bekannt wurde, wurde heftig diskutiert.