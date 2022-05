Koalitionsverhandlungen von CDU und Grüne in NRW starten

Sollten die Verhandlungen Erfolg haben, würde Hendrik Wüst von der CDU in Nordrhein-Westfalen Ministerpräsident bleiben. Das ist aber noch lange nicht alles, auf das es zu achten gilt.

Beide Parteien haben sich auch schon gemeinsame Ziele gesteckt. Sie wollen, dass NRW zu einem klimaneutralen Industrieland wird. Es soll ein Klimaschutz-Sofort-Programm geben. Und es sollen in den kommenden fünf Jahren mindestens 1.000 neue Windkraftanlagen gebaut werden. Beide Seiten wollen in den kommenden Jahren 10.000 neue Lehrer einstellen, aber auch mehr Polizisten. Das steht alles so in einem gemeinsamen Papier. Dies ist eine erste gemeinsame Grundlage.

CDU wird Wünsche der Grüne versuchen, umzusetzen

Schwarz-grün ist für Hendrik Wüst die einzige realistische Machtoption. Er würde vieles daran setzen, dass diese Koalition auch zustande kommt.

Die Chefs beider Parteien - Wüst für die CDU und Neubaur für die Grünen - sprechen von Chancen und von einer tragfähigen Grundlage. Die Verhandlungen beginnen in Kürze. Üblicherweise setzt man sich in Arbeitsgruppen zu den unterschiedlichen Themenbereichen zusammen. Es gibt auf beiden Seiten jeweils elfköpfige Delegationen, die dann in den nächsten Tagen und Wochen Punkt für Punkt durchgehen werden, bis am Ende ein Koalitionsvertrag steht.

