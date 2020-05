Kölner «Tatort» deutlich vor ZDF-Romanze

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Der Kölner «Tatort» hat am Sonntagabend die TV-Konkurrenz in den Schatten gestellt. 9,36 Millionen (26,8 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten die Episode «Gefangen». Mit weitem Abstand - 3,87 Millionen Zuschauern (11,1 Prozent) - folgte auf Platz zwei die ZDF-Romanze «Rosamunde Pilcher: Vollkommen unerwartet».

ProSieben war mit einem amerikanischen Actionthriller erfolgreich - den Film «Jack Reacher: Kein Weg zurück» mit Tom Cruise schalteten 3,71 Millionen (11,1 Prozent) ein. Für die RTL-Kuppelshow «Bauer sucht Frau international» konnten sich 3,42 Millionen (10,9 Prozent) erwärmen.

Die Vox-Show «Grill den Henssler» kam auf 1,44 Millionen (4,9 Prozent), der US-Abenteuerfilm «Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt» bei Sat.1 auf 1,42 Millionen (4,7 Prozent) und der ZDFneo-Krimi «Ein starkes Team» auf 850 000 (2,4 Prozent). Kabel eins strahlte die Dokusoap «Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand» aus, das wollten 760 000 (2,2 Prozent) sehen. Mit der US-Actionkomödie «Miss Bodyguard» auf RTLzwei verbrachten 580 000 Leute (1,7 Prozent) den Abend.