Kölner «Tatort»-Kommissar möchte Krimi im Zoo drehen

Brüssel/Köln (dpa) - Der Kölner «Tatort»-Star Dietmar Bär (63) möchte gern einmal einen Film im Zoo der Domstadt drehen. Der Zoo sei ein toller Ort in Köln, den sowohl er selbst als auch viele Kölner mit der Stadt verbinden würden. Das sagte Bär, der als «Tatort»-Kommissar Freddy Schenk am Rhein ermittelt, am Rande einer Veranstaltung in Brüssel. «Da könnte man mit Sicherheit auch noch mal eine gute Crime-Story erzählen.» So etwa in der Welt der Tierpfleger, ergänzte er. «Ich glaube, das wäre noch ein Anreiz für Autoren.»

In mehr als 90 «Tatort»-Filmen haben sich Kommissar Schenk und sein Kollege Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) seit Ende der 1990er Jahre mit Mordfällen und Kriminalität befasst. Den Drehort Zoo fände er spannend, sagte Bär. «Wir haben ja noch ein paar Themen offen - das wäre eins.»