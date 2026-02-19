© Joanna Chan/AP/dpa
Andrew (l.) ist eine Belastung für seinen Bruder, König Charles III. (Archivbild)
König Charles zu Andrew: «Gesetz muss seinen Lauf nehmen»
Der britische König Charles III. (77) hat die Nachricht über die Festnahme seines jüngeren Bruders Andrew «mit größter Besorgnis» zur Kenntnis genommen. «Lassen Sie mich klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen», teilte der König in einer schriftlichen Stellungnahme mit.
Veröffentlicht: Donnerstag, 19.02.2026 12:17
