Kohlmann über Zverev: «Klarer Anwärter» auf Grand-Slam-Titel

Tatabánya (dpa) - Alexander Zverev ist nach Ansicht von Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann bereit für einen der größten vier Tennis-Triumphe.

In der aktuellen Form und mit der Entwicklung der vergangenen Monate sei der 26 Jahre alte Hamburger «bei jedem Grand Slam ein klarer Anwärter auf den Titel», sagte Kohlmann (50) vor dem Davis-Cup-Spiel der deutschen Tennis-Herren in Ungarn. Das habe Zverev bei den Australian Open mit seinem Viertelfinalerfolg gegen den spanischen Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz gezeigt.

Zverev könne mit seinem Saisonstart beim United Cup in Sydney und bei den Australian Open in Melbourne sehr zufrieden sein, meinte Kohlmann. «Mit diesen Leistungen in diesem Monat hat er angedeutet, dass er wieder die Top Drei, Vier angreifen wird», sagte der Davis-Cup-Teamchef. Derzeit ist Zverev die Nummer sechs der Welt.

Zverev war bei den Australian Open in der vergangenen Woche im Halbfinale trotz einer 2:0-Satzführung am russischen Tennisprofi Daniil Medwedew gescheitert. Wegen seiner Erkältung, die er in Melbourne bekommen hatte, sagte der deutsche Spitzenspieler am Mittwoch für die Davis-Cup-Qualifikationspartie in Ungarn ab.

Ohne den erkrankten Zverev treten die deutschen Tennis-Herren am Freitag und Samstag in Tatabánya gegen Gastgeber Ungarn an. Es geht darum, sich für die Gruppenphase im September zu qualifizieren. Der Verlierer muss gegen den Abstieg aus der Weltgruppe kämpfen.