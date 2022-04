Komm zu uns ins Team als Mediaberater Radio (m/w/d)

Die Vermarktungseinheit der FUNKE Services GmbH, die FUNKE Media Sales NRW, bündelt die Vermarktungskompetenz der FUNKE MEDIENGRUPPE in Nordrhein-Westfalen. Wir bieten unseren Werbekunden aus einer Hand eines der attraktivsten regionalen Portfolios in Deutschland - mit hoher Haushaltsabdeckung, riesiger Reichweite und individuellen Kommunikationskonzepten. Mit Tageszeitungen - wie der WAZ, der NRZ und der WESTFALENPOST -, zahlreichen Anzeigenblättern, Hörfunk-Sendern und Digitalangeboten sowie Events in der Region erreichen wir die Menschen in Deutschlands größtem Ballungsraum.

Deine Aufgaben

Ganzheitliche Beratung und Betreuung unserer Bestandskunden im Bereich Hörfunk sowie Vermarktung von Werbezeiten und digitalen Angeboten

Eigenverantwortliche Akquise von Neukunden

Durchführung von Präsentationen beim Kunden und selbstständige Erstellung von Angeboten

Marktbeobachtung und Analyse

Pflege und Anwendung des CRM-Systems inkl. Berichtswesen

Dein Profil

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Berufserfahrung im ausgeschriebenen Bereich, Quereinsteiger Willkommen

Berufserfahrung im regionalen B2B-Verkauf

Sehr gute Kenntnisse des MS-Office-Pakets, idealerweise gute Kenntnisse im CRM-System Salesforce

Verständnis für Zahlen sowie analytische Fähigkeiten

Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, verkäuferisches Geschick, Kunden- und Serviceorientierung, sowie ein verbindliches Auftreten

Interesse an digitalen Themen

Deine Benefits