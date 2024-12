Kommentator «Buschi» zählt Raab an: «Ist er alt geworden?»

Köln/Berlin (dpa) - Entertainer Stefan Raab hat bei der Premiere seiner neuen RTL-Samstagabendshow Sticheleien von Kommentator Frank «Buschi» Buschmann über sich ergehen lassen müssen. Am deutlichsten wurde der Sportexperte, als es in einem Spiel galt, eine Bowlingkugel in einem Loch zu versenken - was Raab zunächst wahrlich nicht gut gelang. «Wie schlecht war das?», kommentierte Buschmann einen Versuch Raabs erstaunt.

Wenig später legte der Kommentator, der das Geschehen in der Sendung für die Zuschauer einordnete, nochmal nach. «Was ist denn mit Raab los bei diesem Geschicklichkeitsding?», fragte er von seiner Kommentatorenposition aus. «Was ist mit Stefan Raab los? Ist er alt geworden?» Raab reagierte prompt: «Ich sag' mal so: Ich glaub', der Buschi labert wieder Scheiße», schoss er zurück.

In der Show «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli» trat Raab zusammen mit seinem Kollegen Michael «Bully» Herbig («LOL») gegen einen einzelnen Kandidaten an - den 35 Jahre alten Bundeswehr-Arzt Marc. In den Spielen ging es zum Beispiel darum, Federn aus einer Schüssel zu pusten oder Gegenständen mit dem Fuß in eine Box zu befördern.

«Was ist denn mit Meister Raab los hier?»

In einem Spiel wurde auch eine kleine Rallye gefahren. Auch dabei zeigte Raab - eigentlich bekannt für die Beherrschung motorisierter Gefährte - nach Meinung von Buschmann nicht die erwartete Performance. «Raab mit erstaunlichen Problemen hier», kommentierte er, während der «Raabinator» in einem Wagen durch den Schlamm rutschte. «Was ist denn mit Meister Raab los hier?»

Das Format erinnert an Raabs frühere Show «Schlag den Raab», in der er einst bei ProSieben gegen Konkurrenten angetreten war. Die letzte Folge lief 2015. Danach zog sich Raab für fast zehn Jahre weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Seit Mitte September ist der mittlerweile 58-Jährige zurück auf dem Bildschirm. Er band er sich vertraglich an RTL.

«Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli» ist die erste neue Samstagabendshow mit dem Entertainer. Raabs alter Kompagnon Elton fungierte als Spielleiter.