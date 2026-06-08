Kommunen schlagen Alarm: „Die Bürger werden das merken“

Für die Menschen vor Ort könnten die finanziellen Probleme schon bald spürbare Folgen haben. Duisburgs Stadtdirektor und Kämmerer Martin Murrack spricht von einer äußerst ernsten Lage.

„Hier brennt der Baum“, sagte Murrack im Gespräch mit José Narciandi, Leiter unseres Landtagsstudios. Bereits heute werde in vielen Rathäusern darüber diskutiert, wie mit weniger Geld ausgekommen werden könne.

„Wir reden über Parkgebühren, wir reden über Anwohnerparken. Wir reden darüber, dass mitunter Kita-Gebühren, offene Ganztagsgebühren teurer werden und eben auch städtische Services eingeschränkt werden müssen.“

Nach Angaben des Aktionsbündnisses sind vor allem stark steigende Sozialausgaben für die Schieflage verantwortlich. In vielen Kommunen machen sie inzwischen zwischen 40 und 50 Prozent der Haushalte aus. Gleichzeitig seien die Einnahmen deutlich langsamer gewachsen als die Ausgaben.

Dabei, so Murrack, reiche selbst radikales Sparen nicht aus. Würden sämtliche freiwilligen Leistungen wie Kultur, Sport oder Musikangebote gestrichen, könnten die Kommunen nach seinen Angaben nur rund 70 Prozent ihres Defizits ausgleichen. „Das macht doch mal deutlich, dass hier wirklich Bund und Länder gefordert sind“, sagte der Duisburger Stadtdirektor.