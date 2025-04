Kompany am Zug: Müller brennt für Traum vom Finale dahoam

München (dpa) - Bank oder Startelf? Alle Blicke werden bei der ganz großen Bayern-Aufgabe in der Champions League gegen die Abwehrspezialisten von Inter Mailand natürlich auf Thomas Müller gerichtet sein. Denn die größte aller Personalfragen bei den vom Verletzungspech heimgesuchten Münchnern vor dem Viertelfinal-Hinspiel lautet: Wie reagiert Trainer Vincent Kompany auf den schwerwiegenden Ausfall von Offensiv-Trumpf Jamal Musiala?

Gönnt der Belgier dem zur Teilzeitkraft zurückgestuften Müller nochmal ein in dieser kniffligen Situation verdientes Rollen-Upgrade? Ermöglicht der junge Coach dem 35-Jährigen einen großen Start in seine emotionale Abschiedstour, die am 31. Mai in der Allianz Arena ihren ultimativen Höhepunkt erleben soll?

Auch wenn Kompany andere personelle und taktische Lösungen wählen könnte, etwa mit Serge Gnabry oder einem offensiveren Leon Goretzka, wäre Müller die logische Lösung. So hatte Kompany jedenfalls beim 3:1 in Augsburg reagiert: Musiala raus, Müller rein. «Die Jungs, die anfangen gegen Inter, werden auch talentvolle Spieler sein», sagte Kompany direkt nach dem Musiala-Schock.

Müller brennt: Finale wird greifbar

Müller jedenfalls brennt. Das Spiel gegen Inter Mailand sei das «Duell, um so richtig die Tür aufzustoßen in Richtung Finale dahoam», unterstrich Müller vor dem Abschlusstraining. «Das ist jetzt das, was wirklich zählt!» Er hat in München noch nicht fertig! Und er möchte sich in einem 162. Königsklassen-Einsatz (56 Tore) zerreißen - auf dem Platz.

Die Bayern-Fans wünschen sich am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) einen besonderen Mia-san-Müller-Abend nach der sportlich nachvollziehbaren, aber für viele trotzdem unverständlichen Deadline für den Ur-Bayern im Sommer. Der 35-Jährige versicherte, dass zwischen ihm und dem Club «nichts Negatives» hängen bleibt. «Wir schauen nach vorne und sind voll auf einer Spur. Man muss sich nicht immer einig sein im Leben, um trotzdem voll auf einer Welle zu reiten», sagte Müller in einer Videobotschaft bei Instagram. «Wir können uns gegenseitig in die Augen und positiv in die Zukunft schauen.»

Die nahe Zukunft heißt Inter. Eine Müller-Aufstellung könnte das Stadion stimmungsmäßig anzünden. «Das ist das, wo wir auch Euch brauchen», appellierte Müller an die Fans.

Von den Rängen erhofft sich der Bundesliga-Primus gegen den Tabellenführer der italienischen Serie A mit den Ex-Münchnern Yann Sommer und Benjamin Pavard in Extra-Schub. «Ich erwarte ein hartes Spiel», sagte Torjäger Harry Kane. In zehn Königsklassen-Partien hat Inter gerade mal zwei Gegentore zugelassen.

Kane: Können jedem Team wehtun

«Mit der richtigen Mentalität, mit dem vollen Fokus können wir jedem Team wehtun», sagte Kane, der selbstbewusst an die Runde zuvor erinnerte: «Das 5:0 im Gesamtergebnis gegen Leverkusen war ein großes Statement.»

Da saß Müller beim Hinspiel 90 Minuten auf der Bank. Im Rückspiel kam er auch erst in der 84. Minute rein. Und jetzt? Vielleicht folgt Kompany der Müller-Werbung von Führungsspielern wie Kane und Joshua Kimmich, die nach der schweren Muskelverletzung von Musiala die naheliegende Lösung ansprachen.

«Thomas hat noch etwas im Köcher»

«Jetzt ist Jamal verletzt. Und ich glaube, Thomas hat noch etwas im Köcher», sagte Kimmich. Und Kane, der nach dem 3:1 in Augsburg einen geschwollenen Knöchel mit Eis kühlen musste, befand: «Thomas ist immer bereit, einen Impact auf das Team zu haben.» Beginnt Müller, würde er das sogar als Kapitän tun.

Fürsprecher hat der Angreifer auch unter ehemaligen Bayern-Stars. «Ich würde mir wünschen, dass er nochmal diese große Bühne bekommt», sagte etwa Ex-Kapitän Stefan Effenberg. Müller habe sich in seiner Karriere «viele Träume erfüllt, ist Weltmeister geworden, hat die Champions League gewonnen. Aber dieses Finale dahoam hat so eine große Bedeutung für Thomas Müller». Müller sei «on fire».

Unabhängig von Müller: Ohne Musiala, Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito und auch noch Aleksandar Pavlovic müssen die Bayern-Profis noch enger zusammenrücken. «Wir müssen viel Stärke holen aus dem, was wir schon gelöst haben an Ausfällen in dieser Saison», sagte Kompany. «Die Spieler werden weniger, jeder Einzelne wird wichtiger. Jeder muss sich bewusst sein, dass er zu jeder Zeit auf den Punkt bereit sein muss», forderte Kimmich. Einem Thomas Müller muss das keiner extra sagen.