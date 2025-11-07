Kompany jagt Guardiola-Rekord: «Knopf mental total umdrehen»

München (dpa) - Vincent Kompany lässt nicht locker. Nach dem körperlich und mental sehr kraftraubenden Highlight-Sieg bei Paris Saint-Germain bewertet der Trainer des FC Bayern München auch das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin als die nächste absolut reizvolle Aufgabe.

«Es bleibt für uns eine schöne Herausforderung, weil nicht nur diese Spiele gegen Paris schön sind, sondern auch solche Spiele», sagte Kompany. Die Herausforderung nur vier Tage nach dem 2:1 in Paris beschrieb der Belgier so: «Man muss mental den Knopf total umdrehen - sofort. Das war mir einige Minuten nach dem Spiel gegen PSG klar. Die Mentalität muss man wieder bringen», sagte Kompany und prophezeite: «Es wird ein Kampf.»

Guardiolas «wichtige Rolle» für Kompany

Der Bayern-Trainer könnte im Stadion An der Alten Försterei mit den Münchner Seriensiegern dabei schon wieder eine besondere Rekordmarke erreichen. Vor exakt zehn Jahren gelang nämlich Starcoach Pep Guardiola mit dem FC Bayern ein Zehn-Siege-Start. Und mit dem 54 Jahre alten Spanier verbindet Kompany eine ganz besondere Beziehung.

«Ich habe es schon oft gesagt: Pep spielte eine wichtige Rolle in meiner Karriere als Spieler und auch in meiner Entwicklung als Coach», sagte Kompany. Man stehe weiterhin regelmäßig in Kontakt. «Und es besteht weiter viel Sympathie zwischen uns.»

Ob er in Berlin nach dem intensiven Spiel in Paris wieder stark rotieren wird, ließ Kompany offen. Er schaue immer nach den Signalen der Spieler und nach einem möglichen Verletzungs-Risiko. Fehlen wird Raphael Guerreiro, der schon nach dem Leverkusen-Spiel Beschwerden gehabt habe und nun «zur Vorsorge» pausieren werde.