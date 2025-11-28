Kompany verteidigt Neuer und Upamecano - «Welcher Fehler?»

München (dpa) - Bayern-Trainer Vincent Kompany hat Torhüter Manuel Neuer nach Kritik im Anschluss an die Arsenal-Niederlage verteidigt. «Fehler? Welcher Fehler?», sagte der Münchner Coach, als er auf Neuers missglückte Rettungsaktion in der Schlussphase beim 1:3 gegen den FC Arsenal angesprochen wurde. «Ich habe da eine andere Meinung zu. Was sollst du machen als Torwart? Entweder warten, bis er im Eins-gegen-Eins auf dich zuläuft? Oder willst du den Raum verteidigen und versuchen deinen Kollegen zu helfen, der gegen einen schnellen Spieler spielt.»

Urbig für Neuer gegen Pauli?

Vor dem dritten Gegentreffer im Ligaspiel der Champions League am Mittwoch in London war Neuer weit aus seinem Tor geeilt, aber nicht an den Ball gekommen. Gegenspieler Gabriel Martinelli hatte freie Bahn und traf ins leere Tor. Beim ersten Gegentreffer nach einer Ecke war Neuer im Anschluss an ein Getümmel im Strafraum ebenfalls nicht rechtzeitig an den Ball gekommen.

«Klar, man kann Fehler machen und er wird auch Fehler machen in Zukunft. Er hat schon Fehler gemacht in seinem Leben. Aber natürlich ist er ein überragender Torwart», sagte Kompany. Ob Neuer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli im Tor steht oder Reservekeeper Jonas Urbig Spielpraxis bekommt, ließ der belgische Trainer offen.

Kompany: Upamecano wird daraus lernen

Einem Torwartwechsel ginge immer die «Kommunikation mit Manu» voraus, sagte Kompany. «Wir haben das jetzt noch nicht gemacht und ich muss mal einfach überlegen, was das Wichtigste ist für die Mannschaft. Klar wollen wir, dass Jonas Fortschritte macht. Klar will Manu das auch.» Aber das Timing müsse stimmen und er werde überlegen, was vernünftig für das Pauli-Spiel sei.

Bei der Niederlage in London hatte Innenverteidiger Dayot Upamecano vor dem 1:2 einen Fehlpass gespielt. Die Mannschaft spiele nach der Idee des Trainers, sagte Kompany. «Man kann nichts von ihm verlangen, und wenn etwas falsch läuft, können wir nicht sagen, das hättest du nicht machen dürfen. Wie jetzt beim hohen Pressing.» In der Analyse könne man die besseren Optionen aufzeigen. «Wir haben verloren, daraus muss man lernen, um sich zu verbessern. Und ich bin sicher, dass er das nutzen wird, um sich zu verbessern, daraus zu lernen», sagte der 39 Jahre alte Coach.