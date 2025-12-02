Kompanys Union-Ansage: «Ich möchte noch mal nach Berlin»

München (dpa) - Trainer Vincent Kompany hat vor der kniffligen Pokal-Aufgabe mit dem FC Bayern München beim 1. FC Union Berlin einen klaren Rückkehr-Wunsch in die Hauptstadt formuliert. Das Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) soll keinesfalls der letzte Berlin-Trip in dieser Fußballsaison sein. «Ich möchte natürlich wieder nach Berlin fahren nach diesem Spiel, ganz klar», sagte Kompany mit Blick auf das Endspiel am 23. Mai im Berliner Olympiastadion.

«Ich kann und nicht ins Finale reden»

Der Rekord-Pokalsieger stand zuletzt 2020 im Finale. Die Sehnsucht nach dem 21. Titelgewinn ist nach dem frühen Ausscheiden in den vergangenen Jahren extrem groß in München. «Aber ich kann uns nicht ins Finale reden», betonte Kompany: «Man kann immer sagen, Finale, Finale, Finale. Aber es gehört Arbeit dazu und eine gewisse Einstellung. Und wenn wir gegen Union zeigen, wie hungrig wir sind auf das Finale, dann weiß ich, dass wir das erreichen können.»

Erst vor dreieinhalb Wochen trafen beide Teams in der Bundesliga im Stadion An der Alten Försterei aufeinander. Erst in der Nachspielzeit bewahrte Harry Kane die Münchner mit dem 2:2-Ausgleich vor einer Niederlage. «Nach dem Spiel braucht Vinnie den Finger nicht groß zu heben und warnen, was da auf uns zukommen wird», sagte Sportvorstand Max Eberl zur Vorbereitung der Münchner Mannschaft durch Coach Kompany.

Weiterkommen - ob nach 90 oder 120 Minuten

Der Belgier betonte den Reiz der K.o.-Spiele. «Es ist guter Druck», sagte Kompany. Für ihn zählt alleine der Einzug ins Viertelfinale. «Wir möchten natürlich eine gute Leistung bringen. Aber letztendlich wollen wir siegen, ob das in den ersten 90 Minuten passiert oder den 30 Minuten danach», sagte er mit Blick auf eine mögliche Verlängerung oder sogar ein Elfmeterschießen. «Wir sind vorbereitet auf alles.»