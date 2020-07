Kompromissvorschlag für Syrienhilfe gescheitert

New York (dpa) - Ein deutscher Kompromissvorschlag zur Fortsetzung humanitärer Hilfe für Millionen Syrer ist im UN-Sicherheitsrat an den Vetos von Russland und China gescheitert. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen in New York.

© Ralf Hirschberger (dpa)