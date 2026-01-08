Konjunkturdaten Märkischer AV
Die Metall und Elektroindustrie in Südwestfalen geht insgesamt mit leichtem Optimismus ins Neue Jahr. Das ergibt sich aus den Zahlen der Konjunkturumfrage, die der Verband bei rund 100 Mitgliedsunternehmen gemacht hat.
Veröffentlicht: Donnerstag, 08.01.2026 14:59
Dabei werden die aktuelle Geschäfts- und Ertragslage abgefragt, ebenso die Geschäftsaussichten für die nähere Zukunft.
Konkret nennen 51% der befragten Unternehmen ihre Geschäftslage gut oder befriedigend, 49 Prozent nennen sie schlecht. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der Umfrage im letzten Jahr. Bei den Aussichten für das nächste halbe Jahr zeigen 81 Prozent der Unternehmen Optimismus, und die meisten Firmen wollen ihre Beschäftigtenzahl halten.
Allerdings hält der MAV grundlegende Sozialreformen für nötig, um die strukturellen Probleme des Standortes Deutschland - und damit auch Südwestfalens - zu verbessern.
Fabian Schmidt, stellvertretender Chef des Verbandes fasst den Gesamteindruck so zusammen: