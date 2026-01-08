Konjunkturdaten Märkischer AV

Dabei werden die aktuelle Geschäfts- und Ertragslage abgefragt, ebenso die Geschäftsaussichten für die nähere Zukunft.

Konkret nennen 51% der befragten Unternehmen ihre Geschäftslage gut oder befriedigend, 49 Prozent nennen sie schlecht. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der Umfrage im letzten Jahr. Bei den Aussichten für das nächste halbe Jahr zeigen 81 Prozent der Unternehmen Optimismus, und die meisten Firmen wollen ihre Beschäftigtenzahl halten.

Allerdings hält der MAV grundlegende Sozialreformen für nötig, um die strukturellen Probleme des Standortes Deutschland - und damit auch Südwestfalens - zu verbessern.

Fabian Schmidt, stellvertretender Chef des Verbandes fasst den Gesamteindruck so zusammen: